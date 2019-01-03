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Yağmur Aşık: Evli adama çok meraklılar

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, nasıl barıştıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 09:26..
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Kasım ayında 6 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Emre Aşık ile Yağmur Aşık barıştı.

İşte Yağmur Aşık'ın açıklamasından ara başlıklar...

"2 AY AYRI KALDIK"

"Aşılmayacak problem yoktu. Ailesel faktörlerdi. Mutlu olmamızı istemeyen, mutsuz insanlar sebep olmuştu. 2 ay ayrı kaldık, insanların gerçek yüzünü gördük. Ayrı yapamadık. Devam etme kararı aldık. Emre ile birilerinin dolduruşuna geldik. Pişman olduğunu bana söyledi. Ben de pişman oldum. Aşk kazandı, çocuklarımız kazandı. Bizi ayırmaya çalışanlar kaybetti… İkimizin ailesinde de böyle insanlar var.

EŞİM BENİ ALDATMAZ

Dostumuz, arkadaşımız sandığımız insanlar bile, bizi ayırmak için ellerinden geleni yaptılar. Net bir şekilde gördük, artık çok az insanla devam ediyoruz. Hep üçüncü şahıslardı sebep. Hakkımızda ‘ihanet mi?’ diye dedikodu çıkmış. Asla! Benim eşim öyle bir insan değil. Bu süreçte şunu gördüm, evli adama meraklı ne kadar çok insan varmış!”

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