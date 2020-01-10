taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8853
Euro
6.5322
Altın
1549.33
Borsa
117992.93
Gram Altın
293.393
Bitcoin
45635.29

Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı

Tuzla'da yağmurda ıslanıp donmak üzere olan köpeğe hayvansever vatandaşın yardımı içleri ısıttı.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle ıslanan sokak köpeği, bir fabrikanın girişine sığındı.

Fabrikada işçi olan Bayram Kaya, donmak üzere olan köpeği görünce kayıtsız kalamadı.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETİ ÇIKARTIP KÖPEĞİ KURULADI

Köpeğe yardım etmek için arkadaşlarından kullanmadıkları elbiselerini isteyen Kaya, olumsuz yanıt alınca köpeğe kendisi yardım etti.

Kaya, üzerinden çıkarttığı kıyafeti ile köpeği kurulayıp ısıtmaya çalıştı. Sokak köpeği, hayvansever Kaya’nın yardımı ile ısınmaya başlayıp kendine geldi.

Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı ViDEO

''BEN ALLAH'IN RIZASI İÇİN YAPTIM''

Islanan sokak köpeğine yardım eden Bayram Kaya, “Yağmurdan dolayı köpek ıslanmış. Arkadaşlara kullanmadığınız elbise var mı diye sordum. O an üstümü çıkarıp köpeği silmek istedim. Köpeğe yardımcı olmak istedim. Arkadaşlar sağ olsunlar videolar çekmişler sonra paylaşmışlar. Ben Allah’ın rızası için yaptım. Rabbimin sessiz kullarına yardım etmek bize mutluluk veriyor.” dedi.

Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı

Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı

Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı

İlginizi Çekebilir
Bingöl'de kara kış yolları kapadı
Dün etkili olan kar nedeniyle 28 köye ulaşılamıyor.
Kazıda buldukları topu satıp kebap ziyafeti çektiler
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde inşaat işçileri kazıda buldukları top mermisini satıp parasıyla kebap yemeye gitti.
Kahramanmaraş'ta uygulamalı soba yakma eğitimi
Polis, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşlara, soba yakma konusunda nasıl önlemler almaları gerektiğini anlatıyor.
İki göçmen döviz bürosunda kavga etti
Esenyurt'ta, Filistin ve Fas uyruklu iki kişinin döviz bürosunda para bozdururken, "yan bakma" meselesi yüzünden kavgaya tutuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

274
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

72
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

627
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

110
İdlib'de ateşkes ilan edildi

İdlib'de ateşkes ilan edildi

72
Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

222
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir