taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7605
Euro
6.393
Altın
1474.5
Borsa
108481.28
Gram Altın
272.953
Bitcoin
42365.19

Yakutistanlı kadın üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu

Yakutistan Türkü bir kadın, geri geri hızla gelen bir aracın altında kalıyordu. Kadın yaptığı son bir hamleyle, kazadan kıl payı sıyrıldı.

İHA | 05.12.2019 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın Sibirya bölgesi sınırında bulunan Yakutistan’da geri geri gelen araç, bir kadının ölümüne neden oluyordu. Ancak Yakutistan Türkü kızın kaza anındaki soğukkanlılığı, kazadan kıl payı kurtulmasını sağladı ve bu durum Rusya’nın gündemine bir anda oturdu.

HIZLA GERİ GİTMEYE BAŞLADI

Rusya’daki yerel halklardan olan Yakut Türklerinin yaşadığı Yakutistan’da bir araç, aşırı buzlanma ve sürücü hatası nedeniyle hızla geri geri gitmeye başladı.

Yakutistanlı kadın üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu ViDEO

Yakutistanlı kadın üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu

3 ADIM ATARAK KENARA ÇEKİLDİ

Yoldan çıkan araç duvara çarparak hızla geri gitmeye devam ederken, aracı gören genç kız fark etmesine rağmen araçtan kaçmadı. Aracı izleyen kız, sadece 3 adım atarak kenara çekildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Araç, hızla genç kızın yanında bulunan elektrik direğine çarparak direkleri devirdi. Genç kızın aracı soğukkanlılıkla takip ederek paniğe kapılmadan kazadan kurtulduğu anlar, Rusya’da paylaşım rekorları kırdı. Ruslar, Yakut Türkü kızın cesaretini örnek göstererek görüntüleri paylaştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

407
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

327
Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

67
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

105
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

131
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

134
Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi

Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir