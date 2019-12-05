Rusya’nın Sibirya bölgesi sınırında bulunan Yakutistan’da geri geri gelen araç, bir kadının ölümüne neden oluyordu. Ancak Yakutistan Türkü kızın kaza anındaki soğukkanlılığı, kazadan kıl payı kurtulmasını sağladı ve bu durum Rusya’nın gündemine bir anda oturdu.

HIZLA GERİ GİTMEYE BAŞLADI

Rusya’daki yerel halklardan olan Yakut Türklerinin yaşadığı Yakutistan’da bir araç, aşırı buzlanma ve sürücü hatası nedeniyle hızla geri geri gitmeye başladı.

Yakutistanlı kadın üstüne gelen araçtan son anda kurtuldu ViDEO

3 ADIM ATARAK KENARA ÇEKİLDİ

Yoldan çıkan araç duvara çarparak hızla geri gitmeye devam ederken, aracı gören genç kız fark etmesine rağmen araçtan kaçmadı. Aracı izleyen kız, sadece 3 adım atarak kenara çekildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Araç, hızla genç kızın yanında bulunan elektrik direğine çarparak direkleri devirdi. Genç kızın aracı soğukkanlılıkla takip ederek paniğe kapılmadan kazadan kurtulduğu anlar, Rusya’da paylaşım rekorları kırdı. Ruslar, Yakut Türkü kızın cesaretini örnek göstererek görüntüleri paylaştı.