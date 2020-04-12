Yalnızca maske yetmez, gözlük de takılmalı

Zorunlu hallerde dışardayken maskenin yanı sıra gözlük de takmamız önerilen tedbirler arasında.

Koronavirüs salgını, toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel olarak da sosyal izolasyon ve hijyen önlemlerini gerektiriyor. Opr. Dr. Özgür Gözpınar, konu ile ilgili olarak “Viral enfeksiyonlar vücuda mukozalardan girer, yüzde en önemli mukoza alanı gözlerdir. Bu süreçte gözlerin korunmasına dikkat edilmeli.” şeklinde dikkatleri çekiyor.

AĞIZ VE BURUNA MASKE, GÖZLERE GÖZLÜKLÜ KORUMA ÖNERİLİYOR

Salgında virüsün ağız, burun ve gözlerden bulaştığına dikkat çeken uzmanlar, ağız ve burunun maske ile kapatılmasına ek olarak gözlerin de mutlaka korunması gerektiğini vurguluyor.

GÖZLÜK, DAMLACIKLARA KARŞI GÖZÜ KISMEN KORUYOR

Uzmanlara göre gözlükler havada asılı duran virüs damlacıklarından kısmen koruyor.

GÖZLÜK, ELLERİMİZİ GÖZÜMÜZE GÖTÜRMEMIZE ENGEL OLUYOR

Virüslü bölgelere temaslardan sonra anında elimize bulaşan viral parçacıklar daha sonra gözlerimizi ovuşturmak gibi yollarla da vücudumuza bulaşabilir. Bu nedenle ellerimizi sık sık yıkama önleminin yanı sıra yüzümüze ve gözümüze dokunmayı da en aza indirmemiz gerekiyor.

GÖZLERİMİZE ELLE TEMASTAN KAÇINMALIYIZ

Gözler için gözlük nispeten koruyucu olacaktır. Uzmanların önerisi, göz problemi olmayanlar için güneş gözlüğü ya da numarasız gözlük kullanarak dışarı çıkmaları yönünde.

KONTAKT LENS YERİNE GÖZLÜK

Bu süreçte yine kontakt lens kullananların da çok dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, elle teması yoğun olan bir kullanım şekli olduğundan, mümkünse kontakt lens yerine gözlük kullanılması daha doğru olacağını hatırlatıyor.

Gözlük aynı zamanda doğal gelişen dokunma ve ovalama refleksinde de bir uyarıcı görevi görüyor.

GÖZLERİMİZİN SULANMASINI ÖNLEMEK İÇİN DİNLENDİRİCELERİMİZİ TAKALIM

Göz problemi olmayıp kitap okuyan ya da bilgisayar, telefon, tablet kullananlar dinlendirici ya da numarasız gözlük kullanabilir. Böylece sulanma ve yorgunluk sonucu gözlere dokunma refleksini en aza indirmiş oluruz.