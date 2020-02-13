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Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç tutuklandı

CHP'li belediyeye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında tutuklama kararı çıktı.

AA & Ensonhaber | 13.02.2020 - 16:39..
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Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan evli ve 2 çocuk babası Reşat Ergin, belediyenin kasasındaki 22 milyon lirayı zimmetine geçirip kaçtı.

Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, Reşat Ergin'in paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yapılan soruşturma kapsamında Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin yakalandı. Sorgulanarak "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Reşat Ergin ve Şenay Reyhan Kaş tutuklandı.

Daha önce müteahhit Bekir B.'nin cezaevine konulduğu soruşturmada, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç tutuklandı

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç hakkında da karar çıktı.

CHP'li başkan yardımcısı Güleç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç tutuklandı

 

 

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