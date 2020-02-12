Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Ergin belediyenin kasasındaki 22 milyon lirayı zimmetine geçirip, kaçtı.

Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, Reşat Ergin'in paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MALİ MÜDÜR VE MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma kapsamında Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin yakalandı.

Sorgulanarak "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Reşat Ergin ve Şenay Reyhan Kaş tutuklandı.

Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu ViDEO

Daha önce müteahhit Bekir B'nin cezaevine konulduğu soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

BAŞKANIN YARDIMCISI SORGUDA

Gözaltına alınan diğer zanlılar Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.