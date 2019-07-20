Yangından kurtulmak için 19 kat inen Amerikalı

ABD'de bir apartmanın çöp boşluğunda başlayan yangın, kısa sürede tüm binaya yayıldı.

Yangında asıl ilginç olan ise ABD'li bir adamın, yangından kaçmak için izlediği yöntem oldu.

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN 19 KAT AŞAĞI İNDİ

ABD'li adam, yangından kaçmak için kimseden yardım almayarak apartmanın dışında ve pencerelere tutunarak 19 kat aşağıdaki zemine inmeyi başardı.

Yangından kurtulmak için örümcek adama dönüştü VİDEO



İLK MÜDAHALE YETKİLİLERDEN

'Örümcek Adam' gibi pencerelere tutunarak başarılı bir şekilde yere inen adama ise ilk müdahaleyi yine ABD'li polis ve sağlık görevlileri yaptı.

OLAYI YARA BİLE ALMADAN ATLATTI

Kaza sonrası yetkilier, isminin belirlenemediği ABD'li adamın yaralanmadığını sadece ısı bitkinliği ve duman solumadan dolayı tedavi gördüğünü belirtti.