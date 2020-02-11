taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0267
Euro
6.5805
Altın
1569.37
Borsa
118392.73
Gram Altın
304.018
Bitcoin
58956.18

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı

Rusya’da bir yolcu, yanlış metroya binince acil durum kilidini kullanıp kendini dışarı attı.

İHA | 11.02.2020 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi, sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya bindiğini, başka bir yolcu ile konuşurken fark etti.

ACİL DURUM KOLUNU AÇTI

Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı.

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı ViDEO

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı

DURAKTA ATLADI

Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.

HAFİF YARALANDI

Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu, sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Trump’a göre koronavirüs salgını havalar ısınınca bitecek
Dünya genelinde büyük bir korkuya neden olan ve şu ana kadar 1017 kişiyi öldüren koronavirüs salgınına dair konuşan Trump, virüsün nisan ayında kuvvetini azaltacağını öngördü.
Afganistan'da canlı bombalı saldırı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı
Çin'de, son 24 saat içerisinde 108 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde 'Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi' satışına onay verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
188
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
157
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
130
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
67
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
174
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
24
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir