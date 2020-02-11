Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi, sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya bindiğini, başka bir yolcu ile konuşurken fark etti.

ACİL DURUM KOLUNU AÇTI

Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı.

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı ViDEO

DURAKTA ATLADI

Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.

HAFİF YARALANDI

Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu, sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.