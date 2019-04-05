Yapay zeka destekli reklamlar insanlarla iletişim kuracak

Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zeka, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zeka teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknolojinin etkileşimli reklamlar da getireceği bildirildi.

Yapay zeka teknolojilerinden reklamcılık sektörü de nasibini alacak. Şu anda birçok reklamveren, yapay zeka destekli etkileşimli ve sesli reklamları test ediyor.

ETKİLEŞİMLİ REKLAMLAR GELECEK

Akıllı hoparlörler ve sanal asistanlarla cep telefonlarımıza yavaş yavaş giren yapay zeka, kullanıcı deneyimini daha da artırıyor. Şimdi ise bu teknoloji, karşımıza etkileşimli reklamları da çıkaracak.

Örneğin bu teknolojiye sahip reklamlar, ürünü anlattıktan sonra kullanıcılara ürünü isteyip istemediklerini sorabilecek. Ayrıca kullanıcılar da söz konusu reklamlara kendi sorularını sorup cevap alabilecek.

Bu etkileşimli reklamların en iyi yanı da herhangi bir tıklama zorunluluğunun olmaması. Kullanıcılar reklamdaki yapay zeka sistemi ile iletişime geçerek detayları öğrenebilecek.

EN BÜYÜK PROBLEM GİZLİLİK

Yapay zeka destekli etkileşimli ve sesli reklamların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için mikrofon izninize ihtiyaç duyması gerekiyor ve bu da gizlilik endişelerini daha da artırabilir. Reklam verenlerin veya yapay zeka reklam platformlarının herhangi bir kötü niyeti olmasa bile son zamanlarda ortaya çıkan büyük gizlilik sorunları kullanıcıların ikna olmasını engelleyebilir.

Peki siz yapay zeka destekli ve sizinle etkileşim kuracak reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de bir reklam ile konuşmak ,ister miydiniz?

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