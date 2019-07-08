Yapay zeka teknolojilerinde kariyer yapmak isteyenler için 8 meslek

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi ve birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka, birçok meslek bulabileceğiniz bir endüstridir. Yapay zeka sektörüne yönelik işe alım oranları ise her geçen gür artıyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre yapay zekaya yönelik iş teklifleri geçtiğimiz yıla oranla yüzde 29 oranında artarak oldukça önemli bir yere geldi.

İşte yapay zeka teknolojilerinde en çok talep gören 10 meslek:

1. MAKİNE ÖĞRENİMİ MÜHENDİSLİĞİ

2. DERİN ÖĞRENME MÜHENDİSLİĞİ

3. VERİ ANALİSTİ

4. YAPAY ZEKALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

5. VERİ BİLİMCİSİ









6. ALGORİTMA GELİŞTİRİCİ

7. GELİŞTİRME DANIŞMANI

8. VERİ BİLİMİ YÖNETİCİSİ

Tahmin edebileceğiniz gibi yukarıdaki meslekler sadece yapay zeka ile ilgili değil. Örneğin yapay zeka ile ilgili olmayan bir alanda veri bilimcisi olarak görev yapabilirsiniz. Ancak yapay zeka alanında uzmanlaşmak ve iyi bir kariyer hedeflemek istiyorsanız yukarıdaki mesleklere mutlaka ayrıntılı olarak göz atmanız gerekiyor.

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