Yapı Kredi Kültür Sanat aralık ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)’ın Aralık ayı programında Ahmet Ümit’ten YKY’nin genç kuşak yazarlarından Tuğba Doğan’a kadar birçok yazarla söyleşi, film gösterimleri, atölyeler, konferanslar ve konserler var.

SÖYLEŞİ

Bu yıl Berlin ve İstanbul kardeş şehir olmalarının 30. yılını kutluyorlar. Bu iki şehrin hikayesini, her iki ülkede de okurların beğenilerini kazanmış Ahmet Ümit ve Wolfgang Schorlau anlatacak. İstanbul Goethe Enstitüsü’nün Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde 5 Aralık Çarşamba günü saat: 19:00’da Loca’da düzenlediği söyleşinin moderatörlüğünü Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Reimar Volker üstleniyor.

ETKİNLİK PROGRAMLARI

9 Aralık Pazartesi

Konser

Dünyaca ünlü caz piyanisti Remi Panossian, Loca'nın konuğu oluyor. Son dokuz yılda trio projesi ile dünyanın prestijli sahneleri ile Tokyo, Montréal ve Vancouver caz festivallerinde dört yüzü aşkın konser veren Panossian üç yıldır sık sık solo konserler de düzenliyor. Panossian, 9 Aralık Pazartesi günü saat: 20:00’da Loca’da "DO" adını verdiği solo projesiyle çıkıyor dinleyicinin karşısına. Konserin biletleri Biletix’te.

10 Aralık 2019 Salı

Film Gösterimi

Türk polisiye yazınının öncü ismi Ahmet Ümit, en sevdiği polisiye/ gerilim filmlerini okurlarıyla birlikte izliyor ve yorumluyor. Kısa bir süre önce YKY ailesine katılan Ümit’in seçtiği filmler, ayda bir kez Loca’da gösteriliyor.

“Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları” kapsamında düzenlenen etkinlik, 10 Aralık Salı günü saat: 18:30’da Loca’da. Bu ayın filmi ise Malta Şahini.

12 Aralık 2019 Perşembe

Söyleşi

Türkiye’nin grafik tasarım alanında önde gelen isimlerinden Yurdaer Altıntaş, 12 Aralık Perşembe günü saat 18:30’da Loca’da anılacak. Altıntaş’ın öğrencisi, tasarımcı Esen Karol ile kitabın editörü, tasarımcı Umut Altıntaş etkinliğin konuğu. Altıntaş’ın sesi ve görüntülerinin eşlik edeceği söyleşide bir grafik tasarım duayeninin işlerindeki katmanlar ile işleri arasındaki bağlantılar ele alınacak.

20 Aralık 2019 Cuma

Söyleşi

Oda’nın Aralık ayındaki konuğu, YKY’nin genç kuşak roman yazarlarından Tuğba Doğan.

20 Aralık Cuma günü saat: 18:30’da gerçekleşecek olan söyleşide Doğan, yazıyla ilişkisinden, yazma ve çalışma biçiminden ve son kitabı Nefaset Lokantası’nın yazım sürecinden söz edecek.

20 Aralık 2019 Cuma

Gösteri

Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, All About the Heart (Yüreğe

CİNSİYET KİMLİĞİ TARTIŞMASI

21 Aralık 2019 Cumartesi Söyleşi 21 Aralık Cumartesi günü saat: 18:00’da Loca’da, 19. yüzyılda yazılmış bir romandan yola çıkarak “cinsiyet kimliği”ni tartışıyoruz.

Söz konusu roman, Zsuzsa Rakovszky’nin VS – Ah, Arsız Ruhum adlı eseri. Yasemin Pichler’in çevirisiyle YKY’den yayımlanan kitap, gerçek bir kişiden esinle kaleme alınmış.

Bu esini veren, Kont Sandor Vay adıyla bir erkek olarak hayatını sürdüren şair, yazar ve gazeteci Kontes Sarolta Vayr. Etkinliğin konuşmacıları, ülkemizde “cinsiyet kimliği” alnında çok değerli çalışmalar yapan “Cinsiyet Takımı"nın üyeleri psikiyatrlar Prof. Dr. Şahika Yüksel, Uzm. Dr. Ender Cesur ve Uzm. Dr. Seven Kaptan.

PSİKANALİZ DEFTERLERİ

YKY’den yayımlanan “Psikanaliz Defterleri” dizisinin yayın kurulu üyesi psikiyatr-psikanalist Talat Parman, söyleşinin moderatörlüğünü üstleniyor.

24 Aralık 2019 Salı Söyleşi Yalnızca İran’ın değil dünya edebiyatının en güçlü kadın seslerinden Furuğ, 24 Aralık Salı günü saat: 18:30’da yapılacak olan etkinlikle Loca’da anılıyor. Furuğ’un şiirlerinin çevirmeni Makbule Aras Eivazi, Furuğ’un yaşamı ve yapıtları üzerine konuşacak.

İranlı araştımacı-yazar Ali Sadidi Heris, Furuğ’un kişiliğinde ve şiirindeki “samimiyet” vasfından söz edecek. Sinemacı Farhad Eivazi şairin yaşamında ve sanatında sinemanın yerini anlatacak.

YARALARIM AŞTANDIR

Furuğ’un yaşamını anlatan Yaralarım Aşktandır adlı oyunda Furuğ’u canlandıran tiyatro sanatçısı Nazan Kesal, kendi bakış açısından şairi aktaracak. Programda konuşmaların yanı sıra Farhad Eivazi’nin hazırladığı bir kısa film, Nazan Kesal’ın yorumuyla Furuğ şiirleri dinletisi ve şairin bir yapıtını bestelemiş olan müzisyen Mehtap Maral’ın performansı yer alıyor.