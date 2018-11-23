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Yaralı sürücüyü kazmayla kurtardılar

Çorum’un İskilip ilçesinde, yol kenarına devrilen beton yüklü mikser içerisinde yaralı bulunan sürücü, kazma yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 23.11.2018 - 09:18..
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Yolun kaygan olmasından kaynaklanan kaza, Veletler köy yolunda meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, aracında sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

YAĞIŞLI HAVA ARACINI DEVİRDİ

Edinilen bilgilere göre, İskilip’ten Osmancık istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydaş (34) yönetimindeki 34 FL 6686 plakalı beton mikseri, Veletler köyü yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralı sürücüyü kazmayla kurtardılar

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Araç içerisinde, sürücünün sıkıştığının belirtilmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ekipleri de sevk edildi. Sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık görevlileri seferber oldu.

Yaralı sürücüyü kazmayla kurtardılar

CAMI KAZMAYLA KIRIP SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR

Can pazarının yaşandığı kazada, itfaiye ekipleri beton mikserinin camını kazma ile kırarak yaralıyı araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücüyü kazmayla kurtardılar

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