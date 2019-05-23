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Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı. Tatbikat kapsamında Yarasa Komandolar olarak bilinen tim atlayış yaptı.

AA | 23.05.2019 - 01:24..
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Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı. Tatbikat programında Yarasa Komandolar olarak tanınan ve TSK'nın en seçkin birliklerinden biri olan atlayıcı komando timleri uçaktan atladı.

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

12 KİŞİLİK TİM

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 2'si Azerbaycan, 2'si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı.

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayış yaptı. Atlayış öncesi uçakta bulunan kılavuz paraşütçü askerlerden birisi Erciyes tatbikatında yer alan tüm askerler adına şehit aileleri ve gazilerin Babalar Günü'nü de kutladı.

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi VİDEO

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

TATBİKATIN ULUSLARARASI MİSAFİRLERİ

Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Öte yandan, 4. Kolodu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, İtalya, Romanya ve Katar'dan gelen 7 ülkenin askeri temsilcileri tatbikata katılarak icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

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