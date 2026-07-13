Haluk Levent'ten 'Atatürkçülerin huyuna gidiyor' yorumuna 'Doğru' yanıtı

Haluk Levent, yardım paralarını şahsi hesaplara aktardığı, yine yardım paralarıyla kumar oynadığının tespit edilmesi sonrası gözaltına alınmıştı.

Güncel değeri yaklaşık 7 milyar Türk Lirası olan paranın deprem döneminde toplandığı ve bu paraların akıbetine ilişkin şaibenin artması üzerine Başsavcılık harekete geçti.

Daha önce yaptığı canlı yayınlarda gerekirse fatura ve dekontları paylaşabileceğini öne süren Haluk Levent şu ana kadar hiçbir belge ortaya koyamadı.

Çeşitli soruşturmalarda da adı geçen Levent'in, para karşılığı hayat kadınları ile bir araya geldiği iddiası da gündemde.

KARŞILIKSIZ ÇEKTEN HAPİS YATTI

Daha birkaç ay evvel karşılıksız çek nedeniyle 70 milyon lira adli cezaya çarptırılan Levent'in bu parayı 24 ay taksitle ödemeyi taahhüt ettiği öğrenilmişti.

Levent'in bu karşılıksız çek konusu ilk de değildi, Levent'in 1997'de yine karşılıksız çek nedeniyle tutuklandığı ve 9 ay hapis yattığı biliniyor.

"ATATÜRKÇÜ KESİMİN HUYUNA GİDİYOR" YORUMU GELMİŞTİ

Haluk Levent katıldığı bir video etkinliğinde kendisi için yazılan yorumları okumuştu.

Levent'e gelen yorumlardan biri, "Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır." şeklindeydi.

Levent bu yoruma "Doğru" cevabını verdi.

Haluk Levent'in belli bir kesim tarafından Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak lanse edilmesinin ardında da bu yatıyor.

Levent konserlerinde okuduğu İzmir Marşı ile birlikte sempati ve güven oluşturarak ve AHBAP adı altında çok kısa sürede yüksek meblağlar topladı.