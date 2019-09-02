Yargıtay Başkanı yargı bağımsızlığını vurguladı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.

Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesinin adalet sisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Cirit; "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir." dedi.

"ADLİ YIL AÇILIŞLARININ ŞEFFAF VE DEMOKRATİK ŞEKİLDE YAPILMASI ÖNEMLİDİR"

"Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir. Bağımsız yargı cumhuryetimizi ve devletimizi ayakta tutan temellerden birisidir. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından üst düzey siyasi kişiliklerin devame den soruşturmalara haklı gerekçeleri olsa bile belli yönde karar vermeleri için mahkemelere çağrıda bulunmaları veya açıklam yapmaları, adil yargılama hakkını güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesindeki bağımsız ve tarafsız mahkeme maddesiyle bağdaşmamaktadır.





"AB'NİN RAPORU DEĞERSİZ BİR KAĞIT PARÇASIDIR"

AB Türk yargı etiğini de görmezden gelmektedir. Uluslararası alanda Türk yargısına yönelik bir karalama kampanyasının parçası olan AB'nin rapurundaki ifadeler AB'nin Türk yargısı ve kamuoyu önünde itibar kaybetmesine yol açmıştır. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı Küresel Rakabetçilik Raporu'nda Türkiye'deki yargı bağımsızlığı 111.sırada gösterilmiştir. Söz konusu idam cezalarının günlük yaşamın bir parçası haline geldiği Mısır 29.sıra, Cemal Kaşıkçı cinayetini dünyanın gözü önünde örtbas etmeye çalışan Suudi Arabistan ise 24.sırada gösterilmiştir. Sadece bu iki örnek dahi raporu hazırlayanların hukuk anlayışlarının ve Türk yargısı hakkındaki uluslararası alanda nasıl kirli ve çirkin propaganda yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir.





"ARABULUCULUK TOPLUMSAL BARIŞA DA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Arabuluculuk daire başkanlığında iş uyuşmazlıklarında 2018 yılının Ocak ayından 2019 yılının Temmuz ayına 356 bin 408 uyuşmazlık çözülmüştür. İhtiyari arabuluculuğun uygulanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana 144 bin uyuşmazlık çözülmüştü. 2019 yılının ocak ayından itibaren yürürlüğe giren ticari uyuşmazlıklaral dava şartı arabulucuklarda analşma sağlanan uyuşmazlık sayısı Temmuz ayı itibariyle 22 bin 405'tir. aile uyuşmazlıkları başta olmak üzere diğer uyuşmazlıklarda da arabuluculuğun etkili şekilde uygulanması hem toplumsla barışa katkı sağlayacak hem de yargının iş yükünü azaltacaktır."