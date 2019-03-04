taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37625
Euro
6.0911
Altın
1287.15
Borsa
104193.33
Gram Altın
222.741

Yasa dışı sınır geçişine müdahale

Türk Silahlı Kuvvetlerince yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan, Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

asd

Edinilen bilgiye göre, sınır ötesi ve yurt içindeki operasyonların yanında, TSK hudut birlikleri sınır bölgelerinde de etkin kontrollerini sürdürüyor.

Mehmetçik, rutin devriyelerinin yanı sıra sınır fiziki güvenlik sisteminin sunduğu teknolojik yeteneklerle, hudutlardaki her türlü yasa dışı olaya anında müdahale ediyor.

11 KAÇAK YAKALANDI

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü bölgesinde, dün gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında şüpheli bir araca yapılan müdahale sonucunda, biri kadın 11 Suriyelinin yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların, kolluk kuvvetlerine teslim edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılarının olup olmadığının kontrol edildiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

324
23 zincir markete soruşturma

23 zincir markete soruşturma

372
CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

161
CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

153
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

241
İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

74
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir