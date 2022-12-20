1 Ocak 2023 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yeni yılın ilk günü hangi güne denk geliyor merak ediliyor. 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, hangi gün? İşte detaylar...

Yeni yıla sayılı günler kala planlar da netleşmeye başladı. 2023 yılının ilk güün olan 1 Ocak için aramalar hız kazandı.

Yeni yıl kutlaması yapacak olanlar 1 Ocak resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak'ın hangi güne denk geldiği de araştırılıyor.

Peki bu yıl 1 Ocak hangi güne denk gelecek? 1 Ocak 2023 resmi tatil mi? İşte detaylar...

1 Ocak 2023 hangi gün?

Bu yıl 1 Ocak 2023 Pazar gününe denk gelecek. Yani yeni yılın ilk günü pazar olacak.

1 Ocak 2023 resmi tatil mi?

Resmi tatil takvimine göre her yıl yeni yılın ilk günü resmi tatil oluyor. Yani geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da 1 Ocak resmi tatil olacak.