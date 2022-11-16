15 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto'da şanslı numaralar hangileri..

Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 15 Kasım 2022 Salı çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 15 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır. 6 bilenin büyük ikramiye kazandığı oyunda bu haftaki büyük ikramiye 1.895.997,94 TL oldu.

6 bilenin çıkmadığı 15 Kasım 2022 tarihli çekilişte 5 bilen 4 şanslı vatandaş 101.184,55 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Süper Loto'da kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

- Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

- İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

- Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

- Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

- Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

15 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

21 - 24 - 45 - 46 - 52 - 53