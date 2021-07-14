15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT ve havale yapılır mı?

15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT ve havale yapılır mı?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı'nda işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki bankalar açık mı? EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar..

15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

"15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusu cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Para işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, detayları merak ediyor.

Aynı zamanda havale ve EFT işlemleri de sorgulanıyor. Resmi tatillerde EFT yapılır mı? 15 Temmuz'da havale ve EFT geçer mi? soruları gündemde yer alıyor.

Peki 15 Temmuz'da bankalar açık mı? İşte ayrıntılar..

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz'da çalışmayacak.

15 TEMMUZ'DA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

15 Temmuz Perşembe günü bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyecek.

İşlem yapmak isteyen kişiler 16 Temmuz 2021 Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.