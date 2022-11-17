180 MİLYON TL KAZANDI! 16 Kasım Sayısal Loto sonuçları! Çılgın sayısal loto kazandıran numaralar..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi olan 16 Kasım Çarşamba çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olma üzere haftada 3 gün yapılır. Çılgın Sayısal Loto'da dün yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiye olan 180.245.096,70 TL sahibini buldu.

Bir şanslı vatandaş büyük ikramiyeyi kazanmayı başardı. Bu haftanın ikinci çekilişi olan 16 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları büyük merak uyandırdı.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte 16 Kasım Sayısal Loto sonuçları..

16 Kasım 2022 Sayısal Loto Sonuçları

37 - 38 - 63 - 66 - 78 - 85 Joker: 73 SüperStar: 67