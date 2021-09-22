1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte geçiş süresi ve ücreti

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte geçiş süresi ve ücreti

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Bakan Karaismailoğlu, köprü geçiş ücretini de duyurdu. İşte ücreti...

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

18 Mart 2022'de açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün geçiş ücretini duyurdu.

Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıldığında geçiş ücretinin 15 euro olacağını söyledi.

Köprünün geçişinde belirlenecek fiyatı gemi tarifesiyle geçişle kıyaslayan Bakan Karaismailoğlu, "Şu anki mevcut gemi tarifesine göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak." dedi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ SÜRESİ

Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacaktır.