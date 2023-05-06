2023 yılın ilk tutulması gerçekleşti! Diyarbakır ve Şırnak'ta ay tutulması görüntülendi Diyarbakır ve Şırnak'ta yılın ilk ay tutulması görüntülendi. Yarı gölgeli ay tutulması kentin birçok noktasında görülürken, öğrenciler ise teleskopla izledi.

2023 yılının ilk ay tutulması dün gece gerçekleşti. 'Yarı gölgeli ay' tutulmasının saat 18:45 ile 22:32 arasında etkili olması beklenirken en pik ve net görüntüsü de 20.22’de yaşandı.

Diyarbakır ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar ise bu görüntüyü kaçırmadı. Diyarbakır'ın birçok noktasında ay tutulması görüldü.

Şırnak'ta ise öğrenciler, teleskop ile izledi. Ay, zaman zaman gölge ile bütünleşirken dakikalar içerisinde ise en net görüntüsüne döndü.

Öğrencilerin tutulma heyecanı

Şırnak'ta ilk 'Yarı gölgeli ay' tutulması Kızılsu Şehit Hacı Dursun İmamhatip Ortaokulu öğrencileri tarafından görüntülendi.

AR-GE birimi personelleri öğrencilere ay tutulmasını teleskop ile izletti. İlk defa teleskop ile ay tutulmasını izleyen öğrenciler, heyecanla gökyüzünü takip etti.

"İlk kez gözlem yapma şansı yakaladılar"

Fen Bilimleri öğretmeni Erdem Erinç Bakkal, bugün buraya öğrenciler ile ay tutulmasını gözlemlemek için geldiklerini söyledi. Bakkal, "Güzel bir an yakaladık. Öğrencilerimize daha önce söz vermiştik. Gözlem yapacağız diye.

Bu sözümüzü tutmak için buradaydık. Bir ay gözlemi yaptık. Öğrencilerimiz gayet mutlu oldular. Ayın üzerindeki kraterleri gözlemleme şansı yakaladık. Bu gezdiğimiz 25’inci köy.

Öğrencilerimiz ilk kez teleskop ile ay gözlemi yapma şansı yakaladılar. Bugünü seçmemizin sebebi ay tutulmasının olması. Çok sevinçlilerdi, çok beğendiklerini söylediler. Bu anlamda bu da bizi çok mutlu etti.” dedi.

Ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Belkıs Çançı ise "Asla unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Ayı bu kadar yakından izlemek benim için çok güzel bir şeydi. Derslerde de görüyorduk. Ama hayal ediyorduk 'keşke görebilme imkanımız olsaydı' diye.

Çok teşekkür ederiz. Bu ay tutulması teleskop ile izlemeyi hayatımızda sadece üniversite veya lisede göreceğimizi düşünüyorduk. Ama burada halen köydeyken görmek çok güzel bir şey” diye konuştu. Ayı teleskopla gözleyenlerden Hicret Tunçer de çok mutlu olduğunu ve ilk kez böyle görme imkanı bulduğunu söyledi.