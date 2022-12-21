21 Aralık 2022 en uzun gece hangi şehirde, kaç dakika sürecek?

21 Aralık 2022 en uzun gece hangi şehirde, kaç dakika sürecek?

21 Aralık kış gündönümü ile Türkiye'de bugün en uzun gece yaşanacak. Peki en uzun gece hangi şehirde, kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de 21 Aralık Çarşamba gecesi, yılın en uzun gecesine tanıklık edilecek.

Kış gündönümü olarak adlandırılan 21 Aralık'tan itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

21 Aralık gecesinde saatler kala, vatandaşlar, "21 Aralık en uzun gece mi, kaç saat sürecek" sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Peki 21 Aralık kaç saat-dakika sürecek? 21 Aralık'ta en uzun gece hangi şehirde? İşte merak edilenler...

21 Aralık'ta neler olur?

Kış gündönümü 21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır.

Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bu tarihte Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanır.

21 Aralık 2022 en uzun gece kaç dakika?

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor.

En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. Hatay, böylece yılın en uzun gündüzünü yaşayacak.