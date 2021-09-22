23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, neler yaşanır? Artık geceler daha uzun...

Astronomik açıdan ''23 Eylül Ekinoksu'' şeklinde de tabir edilen Sonbahar Ekinoksu bugün yaşanıyor. Gece ve gündüzün eşitlendiği 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, neler yaşanır haberimizde...

Güz mevsiminin habercisi Sonbahar Ekinoksu, Güney ve Kuzey Yarımküre için mevsimsel bir dönüm noktasıdır.

Sonbahar ayına geçiş yapıldığını simgeleyen bir doğa olayı olan Sonbahar Ekinoksu'nda, gece ve gündüzün eşit olması dikkat çeker.

Ekinoksa dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl Sonbahar Ekinoksu "22 Eylül Çarşamba" günü yaşanıyor. Sonbahar Ekinoksu nedir, neler olur? gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte gece ve gündüzü birbirine eşitleyen Sonbahar Ekinoksu hakkında merak edilenler...

EKİNOKS NEDİR

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir.

Ekinoks aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği anda gerçekleşen bir olaydır. Güneş bu anda Kuzey Yarımküre’yi ve Güney Yarımküre’yi eşit miktarda aydınlatır.

EKİNOKS TARİHLERİ

Kuzey Yarıküre'de, yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu meydana gelmektedir.

Güney Yarıküre'de ise, yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu oluşum göstermektedir.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU

23 Eylül, Sonbahar mevsiminin ilk gününü temsil eder ve ekinoks olarak tanımlanır. Sonbahar Ekinoksundan itibaren; Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün, Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin başlangıcının habercisi olmaktadır.

Yine 23 Eylül Ekinoksundan itibaren, Kuzey Yarımküre'de geceler, gündüzlerden uzun; Güney Yarımküre'de ise gündüzler, gecelerden uzun olmaya olmaya başlamaktadır.

Sonbahar Ekinoksu'nda, aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçmekle birlikte Güneş her iki kutup noktаsında da görülmektedir. Kuzey ve Güney Yarımküre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düştüğü 23 Eylül Ekinoksunda, Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olmaktadır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarımküre'ye dik düşmеye başladığı bu tarihte, gölge boyu Ekvator'a sıfırdır.