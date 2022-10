24 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar..

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi yapılan On Numara çekilişinin bu haftaki ilk çekilişi dün akşam yapıldı. İşte şanslı numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara çekilişi dün akşam saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen bir şanslı vatandaş 816.607,45 TL'lik ödülün sahibi oldu.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

Peki 24 Ekim 2022 tarihli çekilişte kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

24 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları

2-4-8-9-12-13-18-25-27-33-36-39-40-43-47-55-65-66-69-71-76-80