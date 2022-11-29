28 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar..

28 Kasım 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 28 Kasım Pazartesi tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları şans oyunu sevenler tarafından yakından takip ediliyor.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 58.664.059,39 TL devretti. Yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 10 şanslı vatandaş 51.423,80 TL'lik ödül kazandı.

İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları..

28 Kasım 2022 Sayısal Loto Sonuçları

28 Kasım 2022 tarihli çılgın sayısal loto çekiliş dün akşam 21.30'da yapıldı. İşte çekiliş sonuçları..

13 - 28 - 34 - 67 - 77 - 81 Joker: 36 SüperStar: 71