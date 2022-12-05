Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.6497
0.10%
Dolar
18.6368
0.01%
Altın
1.079
0.23%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
327.452
1.55%
BTXN Coin
5.45
0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları..

    4 Aralık 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 05.12.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları..

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

    Bu haftanın son çekilişi olan 4 Aralık 2022 tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

    Büyük ikramiyenin 19.124.853,92 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

    4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları.. #1

    6 bilenin çıkmadığı çekiliş gecesinde 5 bilen 20 talihli vatandaş 23.281,55 TL'lik ödül kazandı.Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

    4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları

    Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan 4 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

    9 - 21 - 32 - 37 - 46 - 51


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    OK kelimesinin tarihçesi nedir
    Tarih

    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı
    3. Sayfa

    Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı

    Görüş Bildir