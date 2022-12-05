- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları..
4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları..
4 Aralık 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..
- 05.12.2022 - 10:01
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.
Bu haftanın son çekilişi olan 4 Aralık 2022 tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.
Büyük ikramiyenin 19.124.853,92 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..
6 bilenin çıkmadığı çekiliş gecesinde 5 bilen 20 talihli vatandaş 23.281,55 TL'lik ödül kazandı.Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..
4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan 4 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;
9 - 21 - 32 - 37 - 46 - 51