4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları..

4 Aralık 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

Bu haftanın son çekilişi olan 4 Aralık 2022 tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

Büyük ikramiyenin 19.124.853,92 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

6 bilenin çıkmadığı çekiliş gecesinde 5 bilen 20 talihli vatandaş 23.281,55 TL'lik ödül kazandı.Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan 4 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

9 - 21 - 32 - 37 - 46 - 51