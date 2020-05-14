45 günlük Amine bebeğe maske takıldı

Türkiye'nin en küçük koronavirüs hastalarından 45 günlük Amine bebek sağlığına kavuştu, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımdan sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı.

Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi.

37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı. Her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı.

MASKESİ DE TAKILDI

Amine Tepe'nin yoğun bakımdan çıkarılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Bir hemşire, Amine bebeğin yoğun bakımdaki odasına girerek onu giydirdi. Ayrıca bebeğe maske de takıldı.

Maskesi takılan Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı İZLE

BÜYÜK HEYECAN

Yoğun bakım servisinin önünde büyük heyecan vardı. Amine bebek, hastanenin yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi, babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Bebeği kucağına alan teyzesinin mutluluğu, gözlerinden okunuyordu. Karantina süresi henüz yeni dolduğu için baba Tepe ise kızını gördüğü anda, "Çok özledim ama kucağıma alamıyorum." dedi

"AMİNE'YE TEYZESİ BAKACAK"

Murat Tepe, "Çok kötü bir şey, Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin biraz nefes darlığı var, ablasının da arada bir ateşi çıkıyor. Tedavilerini evde görüyorlar. Hiçbir şeyi ortak kullanmıyoruz. Amine'nin yanında teyzesi kalacak. Ben de bugün yeniden test yaptıracağım, inşallah benimki negatif çıkar da aileme destek olurum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDA DAHA FARKLI SEMPTOMLAR OLUYOR

Koronavirüsün erişkinlere göre çocuklarda daha farklı semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.