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    Bolu Dağı'nda yoğun sis

    Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:00
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    Bolu Dağı'nda yoğun sis

    Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu.

    Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

    BOLU'DA SİS ETKİSİNİ GÖSTERDİ

    Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı.

    Güzergah üzerinde sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Bolu Dağı nda yoğun sis #1

    Bolu Dağı nda yoğun sis #2

    Bolu Dağı nda yoğun sis #3

    Bolu Dağı nda yoğun sis #4

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