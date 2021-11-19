580 yılın en uzun Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

580 yılın en uzun Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

580 yılın en uzun Ay Tutulması'nı yaşamaya hazırlanırken, "580 yılın en uzun Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" soruları gündeme gelmeye ve araştırılmaya başlandı.

İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar 2021 yılıyla sona ermeye hazırlanırken, Boğa ve Akrep aksına geçiyoruz.

Ay düğümlerinin Boğa ve Akrep aksına geçmesiyle birlikte, toprak ve su tutulmalarına "Merhaba" diyeceğiz.

Bu tutulmalar 2023 yılına kadar hayatımızda olacak ve yine hayatımızda birçok alanı etkileyecek.

Ay Tutulmaları astrolojik anlamda bitişleri temsil ederken, bir diğer Ay Tutulması ise Nisan ayında olacak.

Bu büyük Ay Tutulması 3 saat sürecek ve Kova, Akrep, Boğa, Aslan burçlarını daha çok etkileyecek.

Peki, 580 yılın en uzun Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar...

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Ay tutulması 19 Kasım 2021 Cuma günü yani bugün saat 11:57 sularında gerçekleşmeye başlayacak.

Ay, tutulma sırasında dünyanın en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak. Ay'ın yüzde 97`sinin dünyanın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Türkiye'den izlenemeyecek olan Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan takip edilebilecek.

Gök olayları yıllığına göre, 2021 yılının son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam tutulma olarak gerçekleşecek.