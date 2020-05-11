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- 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik iznin keyfini yaşadı
65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik iznin keyfini yaşadı
Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik yürüyüş izinlerini gönüllerince kullandı.
- Haber Merkezi
- 10.05.2020 - 23:32
Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, özellikler yaşlıları korumak ve gençlerin bulaş sıklığını düşürmek amacıyla, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
50 GÜN SONRA DIŞARIDA ÖZGÜRCE GEZDİLER
21 Mart gecesinden itibaren evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, salgın tablosundaki iyiye gidişin ardından haftada 1 gün dışarı çıkma iznini kaptı.
4 SAATLİK İLK İZİNLERİNİ KULLANDILAR
Her hafta pazar günleri 11:00 - 15:00 arası 4 saatlik izinin ilki bugün hayata geçirildi.
Yaklaşık 2 aylık izole hayatın ardından, parklara, bahçelere ve sahillere inen yaşlıların mutluluğu görülmeye değerdi.