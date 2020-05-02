AA ekibi İstanbul'da, sağlıkçıların bir gününü takip etti

Ekip, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona tanısı konan hastalara uygulanan prosedüre, tedavi sürecine ve sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.

Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi, 2. Selim'in annesi Haseki Sultan tarafından 1550 yılında yaptırılan ve bugün SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimleriyle şifa dağıtmaya devam eden "Haseki Darüşşifası", Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan koronavirüs pandemisine karşı hummalı bir çalışma yürütüyor.

AA ekibi de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana yoğun mesai harcayan hastanede uygulanan prosedürü, tedavi sürecini ve salgınla mücadele kapsamında özverili ve fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.

Yoğun bakım ünitesi dahil 700 yatak kapasiteli hastanenin yüzde 85'e yakını koronavirüs tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, geri kalan bölümlerde ise beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, nöroloji, cildiye ve kadın doğum gibi branşlarda hizmet veriliyor.

HASTANEDE SALGINLA MÜCADELENİN İLK ADIMI ACİL SERVİS

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, hastaneye koronavirüs şüphesiyle başvuran kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor ve riskli olanlar acil servislere yönlendiriliyor. Acil servise başvuran kişilerin triyaj alanında ateş, öksürük, solunum güçlüğü ya da göğüs ve sırt ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgularının olup olmadığı öğreniliyor.

Bu şikayetlerden herhangi biri bulunan ya da ölçümleri riskli olan kişiler, koruyucu maske temin edildikten sonra acil servisteki koronavirüs polikliniklerine yönlendiriliyor. Ailesinde ya da çevresinde koronavirüs hastası olduğu için temaslı kabul edilen kişiler de herhangi bir semptomları olması halinde koronavirüs polikliniklerine başvurmaları konusunda bilgilendiriliyor.

5 asırlık Haseki Darüşşifası'nda koronavirüsle mücadele İZLE

14 GÜNLÜK İZOLASYON

Koronavirüs polikliniklerindeki hastalardan klinik muayenelerine, anemnezlerine, aileleri ya da çevrelerinde pozitif vaka bulunmasına göre ilgili tahliller isteniyor. Hastaların tahlil sonuçları ve klinik durumları da baz alınarak, tedavi süreçlerinin evde ya da hastanede devam etmesine karar veriliyor.

Hastanede yatarak tedavi görmeyecek kişiler, gerekli ilaçları temin edildikten sonra 14 günlük izolasyon süreçlerini tamamlamaları için evlerine gönderiliyor.

SAĞLIK PERSONELİ CANIGÖNÜLDEN HİZMET VERİYOR

Tedavinin hastanede verilmesi kararlaştırılan hastalar kendileri için ayrılan servislerde ya da yoğun bakım bölümlerinde klinik durumlarına göre değişen sürelerde tedavi görüyor.

Bu süreçte doktor, hemşire ve hasta bakıcılar, olası bulaş riskine karşı N95, FPP2 ya da FPP3 maske, gözlük, siperlik, eldiven ve koruyucu önlükle tedbirlerini alarak, yakınlarının refakat edemediği hastalara ailelerinin yokluğunu hissetmemeleri ve sağlıklı günlerine dönmeleri arzusuyla canıgönülden hizmet ediyor.

Çoğunlukla kendi kendine yeterli nefes alamayan koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım servislerinde çalışan görevli personelin hazırlığı da "temiz alan" olarak adlandırdıkları bölümde başlıyor.

YOĞUN BAKIMDA İLETİŞİM

Yoğun bakım servisinin önündeki bu alanda öncelikle el dezenfektanını uygulayıp, ardından paketinden çıkardığı yeni tulumunu üzerine giyip, maskesi ve koruyucu gözlüğünü takan sağlık çalışanı acil müdahale anında birbirlerine seslenirken zorlanmamak amacıyla tulumunun üzerine adını ya da görevini yazıyor.

Temiz alandan yoğun bakım servisine girerek mesaisine başlayan sağlık personeli, hastalarla ilgilendikten sonra "kirli alan" diye adlandırdıkları bölümde hijyenlerini sağlayıp, temiz alana geri dönüyor.

İŞİTME ENGELLİ KORONA HASTASI İÇİN KAĞIDA YAZI YAZILDI

Yoğun bakım servisinde kendi ihtiyacını karşılayamayan hastaların ağız ve vücut temizliklerinin yanı sıra yatak bakımlarını da sağlayan ve her hastaya aynı şefkatle yaklaşan hemşireler, işitme engelli bir hastayla da kağıda büyük puntoyla yazdıkları cümlelerle iletişim kuruyor.

Koronavirüs ile mücadele döneminde hastanenin farklı birçok alanında görev yapan personel, hastaların tamamını iyileştirip sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

130’UN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAYA YAKALANDI

SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, ocak ayı itibarıyla hastanede çalışan 3 bin 200 personelin tamamına koronavirüs pandemisi ve alınacak önlemler hakkında yüz yüze eğitim verdiklerini dile getirdi.

Tıbbi malzeme konusunda eksiklik yaşamadıklarını aktaran Sönmez, hastanede koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Başhekim Sönmez, "130'un üzerindeki çalışanımız koronavirüse yakalandı. Bunlardan 40 civarındaki meslektaşımız ve sağlık çalışanımız hastalığı yendi, şu an görev başındalar. Diğerleri evlerinde ya da yatarak tedavi oldu. Maalesef bir sağlık çalışanımızı, bu aşamada kaybettik. O bizi çok derinden üzen ve etkileyen bir olaydı." diye konuştu.

GÜNLÜK BAKIM

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Merve Çakar, hastaların günlük bakımlarını, beslenmelerini, tedavilerini yaptıklarını anlattı.

Çakar, "Odalarımızda ilk olarak kendi formalarımızı giyiyoruz. Formalarımızı yedekli tutmamız gerekiyor çünkü tulum ve maske içerisinde insan çok fazla terliyor. Sırtımız tamamen su içerisinde kaldığı için sürekli forma değiştirmemiz gerekiyor. İlk olarak formalarımızı giydiğimiz ve yedek formalarımızı bıraktığımız bir alanımız var. Orada tulum ve maskemizi giyip, el hijyenimizi sağlayıp yoğun bakıma öyle giriyoruz. Hastalarla ilgilendikten sonra kirli alandan çıkış yapıyoruz. Orada kirli formalarımızı değiştirip, el hijyenimizi sağlayıp temiz alana çıkıyoruz." dedi.