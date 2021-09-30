Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE duyurdu: Pandemi izinlerinde son tarih!

30 Eylül'de bitmesi beklenen açık cezaevleri izinleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi mi merak ediliyor.. Binlerce mahkum ve mahkum yakını "cezaevi izinleri uzatıldı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü son olarak 30 Eylül tarihine kadar hükümlülerin pandemi nedeniyle izinli sayılmalarında karar kılmıştı.

Binlerce hükümlü ve ailesi, 30 Eylül itibariyle "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen duyuru CTE'den geldi.

Peki, Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte Adalet Bakanlığı'ndan son yapılan izin açıklaması..

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Buna göre 30 Eylül 2021 tarihinde bitmesi planlanan açık cezaevi izinler 2 ay süreyle 30 Kasım'a kadar tekrar uzatıldı.

CTE AÇIK CEZAEVİ İZİN DUYURUSU

Duyuruda, ''5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.