Acısı yok, şifası çok! İşte hacamat öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler Peygamber Efendimiz’in ayın belirli günlerinde tavsiye ettiği hacamat, her derde deva oluyor. Hacamat yaptırırken öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken durumlar var. Biz de bu durumları sizler için derledik.

Yüzyıllar öncesinden geldiği bilinen hacamat, son dönemlerde en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri haline geldi. Modern tıbba alternatif olarak geliştirilen hacamat, Sağlık Bakanlığı kontrolünde yetki verilen kişiler tarafından yapılıyor. Özellikle Peygamber Efendimiz’in ayın belirli günlerinde yapılmasını önerdiği hacamat, hadislerde de geçiyor. Vücuttaki kanın içinde bulunan zararlı atıklar enerjiyi, bağışıklığı ve sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Hacamat yöntemi vücuttaki zararlı kanı atarak bu sorunları engelliyor. Ancak hacamat yaptırmadan önce ve yaptırdıktan sonra bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte hacamat öncesi ve sonrasında yapılmaması gerekenler… Hacamat öncesinde dikkat edilmesi gerekenler · Hacamat öncesi en az 24 saat boyunca hayvansal gıdalar tüketilmemelidir. · Vücut dinlendirilmeli vücudu yoracak hareketlerden ve etkinliklerden kaçınılmalıdır · Sigara içen kişilerin işlemden en az iki saat önce sigarayı bırakmış olmaları gerekir. · Hacamat esnasında şeker ve tansiyon düşmemesi için hacamattan yaklaşık 3 saat kadar öncesinde sıvı gıda alınması önerilir. · Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler hacamat uygulamasına göre ilaç saatlerini doktoruna danışarak ayarlayabilirler. · Hacamattan bir gün önce, hacamat günü ve hacamattan bir gün sonra olmak şekilde yaklaşık 3 gün boyunca hayvansal gıda perhizi yapılması, hacamat etkisine olumlu katkısı olur ancak bu durum zorunlu değildir. Hacamat sonrasında dikkat edilmesi gerekenler · Hacamat sonrasında 6 saat kadar uyumamak gerekir. · Hacamattan sonra yürüyüş yapmak faydalıdır. · Hacamat günü ve hacamat sonrasındaki gün hayvansal gıda perhizi yapılabilir. · Hacamat sonrasında 2 saat kadar yemek yenilmemesi gerekir. Bunun yerine limonlu, sirkeli su ya da bal şerbeti içilmesi tavsiye edilir.