Adana yanıyor! Termometreler 39 dereceyi gördü Eylül ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen Adana, sıcaklık rekoru kırmaya devam ediyor. Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği ve güneş altında hissedilen sıcaklığın nemle birlikte 50 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar, serinlemek için soluğu parklarda aldı.

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DHA

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz ayları geride kaldı ancak Adana'da kavurucu sıcaklar sürüyor.

Yaz boyunca sıcaklığın 40 derecenin altına düşmediği Adana, 39 dereceyle bir kez daha rekor tazeledi.

Eylül ayında ortalama sıcaklığın 26.2, ortalama en yüksek sıcaklığın ise 33.1 derece olduğu kentte açık havada termometreler bugün 39 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, parklara akın etti. Ağaç gölgelerinde ve su kenarlarında vakit geçiren Adanalılar, serinlemeye çalıştı. Güneş altında hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Adana'da bu yaz kavurucu sıcaklar yoğun şekilde etkisini gösterdi.

"Adanalılar için 39 derece serin"

İstanbul'dan ziyaret için Adana'ya geldiğini kaydeden Ceren Tepeli, Eylül ayı olmasına rağmen Adana'nın hala bu kadar sıcak olmasına çok şaşırdığını belirtti.

Sıcağa ayak uydurmaya çalıştığını anlatan Tepeli, "Burada inanılmaz baskın bir sıcak var. Bu insanlara da yansımış çünkü çok sinirliler. İstanbul buraya göre bayağı serin bir yer.

Bu ayda böyle bir sıcakla karşılaşacağımı bilmiyordum. Gelmeden önce Adanalı arkadaşlarıma sorduğumda 'hava çok serin' dediler. Bu hava demek ki Adanalılar için serin bir hava" dedi.

"Nem bizi bunalttı"

Ailesiyle parkta vakit geçiren Elif Sude Bişmiş ise yaz mevsimini sevdiğini fakat Adana'da kavurucu sıcaklarla mücadele ettiklerini söyledi.

Sıcağın etkisini nem oranının arttırdığını dile getiren Bişmiş, "Hava sıcaklığı yerine nem daha çok bunaltıyor bizi. Normalde böyle sıcaklarda dışarıya çıkmıyoruz ama evde de bunaldığımız için çıktık.

Sıcaklık derecesini kıyaslarsak diğer şehirlerle aynı olabiliyor. Ama nemden dolayı buranın daha bunaltıcı olması normal" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)