Adana'da çatıda dans! İşçi bina yıkılırken kendini ritme kaptırdı Adana’da ağır hasarlı 14 katlı binanın yıkımı sırasında kepçe darbelerinin ritmini davul sessiyle bağdaştıran bir işçinin dans ettiği anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Adana’da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti.

Deprem gibi büyük bir yıkıma neden olan felaketten sonra yaralar sarılırken bir yandan da hayat devam ediyor.

Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı da başladı.

14. katta dans

Ancak yıkım sırasında bir işçinin, iş makinesinin yanında kendini kepçe darbelerinden çıkan sese kaptırarak dans etmesi dikkati çekti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevrede oluşan toz bulutu ise tepki çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)