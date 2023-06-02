Adana'da çocuklar sulama kanalında yüzmekten vazgeçmiyor Adana'da sık sık boğulma vakalarının yaşandığı sulama kanalında yüzen çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyor.

İHA

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar sulama kanalı, Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü'ne girmeye başladı.

Özellikle şehrin birçok noktasından geçen sulama kanalları çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yer oluyor.

Ölüm sayısı artıyor

Adana’da son 11 yılda 318 kişi sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü.

Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor.

Yaklaşık 2 hafta sonra okullar tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor.

"Her şeyi deneyeceksin"

Sulama kanalında yüzen çocuğa muhabirin, “11 yılda 318 kişi öldü, sadece geçen yıl 30 kişi öldü, kanala girmeye korkmuyor musun” diye sorması üzerine, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun her şeyi deneyeceksin” diye yanıt verdi.