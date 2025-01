İHA

İstanbul'da yaşayan Melahat ile Salih Mürşit Şimşek çifti, 15 yıllık çocuk hasretlerinin ardından 12 yıl önce tüp bebek tedavisi ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Ayşegül Reyyan ismini verdikleri kızarının down sendromlu doğduğunu öğrenen aile, Ayşegül'ün bakımı için Adana'ya taşındı.

Burada diğer down sendromlu çocukları olan ailelerle bir araya gelen Şimşek çifti, Ayşegül Reyyan'ın para karate derslerini sevmesi ve başarılı olması nedeniyle kızlarına bu branşta profesyonel eğitimler aldırdı.

4 BİN 65 SPORCU ARASINDAN BİRİNCİ OLDU

Para karate de birçok derece alan Ayşegül Reyyan, son olarak 34'üncü Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda para karate dalında tüm engelleri aşarak 27 ülkeden 4 bin 65 sporcu arasında şampiyon oldu.

Şuanda Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim-öğretimini sürdüren Ayşegül Reyyan, karate idmanlarına da devam ediyor.

Ayşegül'ün şimdiki hedefiyse uluslararası müsabakalarda şampiyon olup Türk bayrağını gururla kaldırmak.

"ÇOK GÜZEL DERECELER ELDE ETTİ"

Ayşegül Reyyan'ın annesi Melahat Şimşek, “15 yıl boyunca çocuğumuz olmadı ve tüp bebek tedavisi gördük. 6. denemede Reyyan dünyaya geldi. Tek çocuğumuz oldu ve down sendromlu dünyaya geldi. Biz doğumda hastalığını öğrendik ve Reyyan için neler yapabileceğimizi araştırdık. Kızımızın daha iyi eğitim alması için Adana'ya geldik. Onu birçok spora yazdırdık, son olarak Aysun Hocamızla tanıştık ve para karateye başladık. Kızım çok güzel dereceler elde etti.” dedi.

"EVLATLARINIZA İNANIN"

Kızının engeline rağmen her zaman onun yanında olduklarını anlatan anne Şimşek, “İnsanlar evlatları engelli olmasına rağmen asla onların yanından ayrılmasınlar. İnanmak başarının kendisidir, evlatlarına inansınlar ve onlara güvensinler.” ifadelerini kullandı.

"İLK MÜSABAKASINDA AĞLAMIŞTIK"

Ayşegül Reyyan Şimşek'in babası Salih Mürşit Şimşek, “Kızımın para karatede başarılı olması bizleri çok şaşırttı. İlk müsabakamıza gittiğimizde çok duygulanmıştık, ağlamıştık. Ancak down sendromlu olmasına rağmen kata çizmeyi başardı ve 5 ayrı katayı çizdi. Bizleri her defasında Reyyan gururlandırdı. İnşallah başarıları devam edecek. Her zaman onun yanındayız. Okuldaki öğretmenleri de hep Reyyan'ın yanında, onu destekliyor.” diye konuştu.

"ÖZEL ÇOCUKLARA ÖRNEK OLDU"

Antrenör Aysun Demir ise ilk andan itibaren Reyyan ile özel ilgilendiğini ve başarılarından mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: