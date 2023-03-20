Adana'da fahiş kira artışı yapan ev sahibi: Rezil oldum Adana'da kira fiyatını artırdıktan sonra evini boşaltması için su ve elektriği kesen ev sahibi, kendini savundu.

Adana'da 20 yıl önce eşi tarafından terk edilen 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi 37 yaşındaki Emin Çalışır'ı gözaltına aldı.

Emin Çalışır, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışır, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, kiracısının söylediklerinin yalan olduğunu bildirdi.

"Ev depremde zarar gördü, güçlendirme yapmak istedim"

Çalışır, kiracısının 4 yıldır evde oturduğunu, depremden sonra evde hasar oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

Ben evde güçlendirme yapmak istedim. Aynur Hanım'la da konuştum. Söylendiği gibi aylık 5 bin lira da para da istemedim. Ben kendisinden aylık 2 bin 500 lira talep ettim. Ama bunu ödeyemeyeceğini söyledi. Ben de çıkmasını talep ettim. Senesi 15 Mart’ta dolduğu için çıkmasına karar verdim. O gün de gidip elektrik ve su aboneliğimi üzerime aldım. Geldim baktım çıkmamış, abonelik benim üzerime olduğu için elektrik ve suyu kapattırdım.

"Elektrik ve suyu benim üzerimden kullansın"

İnsafsız bir insan olmadığını söyleyen Çalışır şöyle devam etti:

Ben gözaltına alındım. Beni kendi su saatimi çalmakla suçladılar. Oysa öyle bir şey olmadı. Saat zaten benimdi. Fahiş fiyat suçlaması yanı sıra bir de hırsızlıkla suçlandım. Herkese rezil oldum. Ben ne hırsızlık yaptım ne de aşırı kira parası istedim. Benim istediğim kira parası şu anki piyasaya göre çok normal. Ben elektrik ve suyu da açtırıyorum. Kiracı taşınana kadar benim üzerimden elektrik ve suyu kullansın.