Adana'da göz göre göre kaza: Yıkama dükkanından çıkan araca çarptı

- Adana Tufanbeyli'de bir otomobil, oto yıkamadan geri manevra yaparak yola çıkan araca çarptı.
- Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve kimse yaralanmadı.
- İş yeri önündekilerin uyarılarına rağmen kaza kaçınılmaz oldu.
Adana'da'da akılalmaz bir kaza yaşandı.
Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oto yıkama dükkanından geri giderek yola çıkan otomobil, arkadan gelen otomobille çarpıştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaralanan kimsenin olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası kaydında, kaza sırasında iş yerinin önünde bulunan kişilerin tüm uyarı ve işaretlerine rağmen hızını kesmeyen aracın geri manevra yapan araca çarptığı görüldü.