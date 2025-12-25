Malatya'da down sendromlu genç ile esnafın diyaloğu yürekleri ısıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yanında bulunan geçici konteyner çarşıda yaşanan ve kameralara yansıyan olayda bölgede esnaflık yapan Soner Aksüt'ün iş yerine, down sendromlu bir genç geldi.

Genç, Aksüt'ten bir adet kazak istedi.

HEDİYE ALINCA SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Gencin talebine kayıtsız kalmayan esnaf Soner Aksüt, gence bir kazak hediye etti.

Kazağı alan genç, büyük mutluluk yaşarken esnafa sarılarak teşekkür etti.

"DEPREM GÜNLERİNİ UNUTMADIK"

Özel durumlu bireylere gösterilen sıcak ilginin büyük önem taşıdığını ifade eden esnaf Soner Aksüt, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Malatya olarak zor günler geçirdiklerini belirterek, "O günleri unutmadık, imkanlarımız doğrultusunda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.