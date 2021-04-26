Adana’daki Köprüköy Camii, baharın gelmesiyle tekrardan sarmaşıklarına kavuştu ve avlusundaki çeşit çeşit çiçekler açtı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 91 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camii, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Görsel güzelliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii’nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresini ve binayı yeniden sarmaşıklar kapladı.

Adana'da Köprüköy Camii yeşile büründü VİDEO

BOTANİK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Sarmaşıkları nedeniyle halk arasında ‘Yeşil Camii’ olarak da bilinen caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türü ile botanik bahçesine döndü.

Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte cemaat, namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Cami, birçok dizi ve filmde gösterilerek ününe ün katmaya devam ediyor.

"GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR"

Cemaatten Şaban Salkım, caminin bakımlı olduğunu belirterek, “Camimiz bu sene de sarmaşıklara büründü. Yazın camimiz yeşilleniyor, kışın da kuruyor. Hususi burayı görmek için şehir dışından geliyorlar. Yapanlardan, dikenlerden Allah razı olsun. Eskiden buralar daha çok dolardı ama bu sene koronavirüs nedeniyle az kişi geliyor. Sizlere de buranın güzelliklerini gösterdiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

















































