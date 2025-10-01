Adana'da yalnız kalan 6 çocuk babası, kurtardığı sincap ile dost oldu

Adana’da 65 yaşındaki, yüzde 70 engelli Hacı Hasan Kaplan, 4 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle köyden ilçe merkezine taşındı. Kaplan, yavruyken kapısında bulup beslediği “Kibar” isimli sincapla güçlü bir dostluk kurdu.

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK ALIYOR

Kaplan, devletten aldığı engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımıyla geçimini sağlıyor. Yıllık 40 bin TL olan ev kirası, hayırseverlerin desteğiyle ödeniyor. Kaplan, yalnız yaşadığını belirterek, “6 evladım var ama yok. Sincap can yoldaşım, sağ kolum, arkadaşım oldu.” dedi.

"KİBAR" SİNCAP, YANINDAN HİÇ AYRILMIYOR

Kaplan, Kibar’ın kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlattı:

4 yıldır Kozan’da kalıyorum. Sincabı köyde kapının önünde ufacıkken buldum. Bana alışınca beni benimsedi. Kapı açık olsa bile gitmek istemiyor, beni bırakmıyor. Köyden buraya gelirken de benimle geldi.

ÖZEL YATAĞI VAR, SABAHLARI UYANDIRIYOR

Kaplan, sincapla günlük rutinlerini şöyle aktardı:

Akşam özel yatağı var, orada yatar. Sabah kalkar, cibinlik altından kulağımı gıdıklar, oyun ister. Eskiden dostum çoktu, şimdi yalnızım. Ama sincabım hal hatır soruyor gibi davranıyor. Onu o kadar çok seviyorum ki, tüyü bile kopmasın.

İŞİTME CİHAZI ÇALINDI

Kaplan, işitme sorunlarını da paylaştı: