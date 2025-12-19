Yaban keçileri karla birlikte Munzur’a indi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tunceli’de dağların zirvelerinde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da hareketlendirdi. Yaklaşık 3 bin rakımlı dağların beyaza bürünmesiyle birlikte yaban keçileri, soğuktan korunmak ve besin bulmak amacıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na indi.

ZİRVELERDEN VADİLERE GÖÇ

Koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, karla kaplanan yüksek alanlardan daha alçak kesimlere yöneldi. Munzur Vadisi Milli Parkı’nı mesken tutan keçiler, vadide meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken görüntülendi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor. Bu nedenle türün korunması büyük önem taşıyor.

KAÇAK AVCILIĞA KARŞI SIKI TAKİP

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerini kaçak avcılara karşı korumak amacıyla bölgede düzenli denetimler ve izleme çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, vatandaşlardan yaban hayatına zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.