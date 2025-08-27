Adanalı Barış, tatilin son günlerinde hayali için çalışıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinden izin alarak pazara gelen Barış Ali Kuş, biber çekimi yapan esnafın kartlarını vatandaşlara dağıtarak harçlığını kazanıyor.

Futbol tutkunu olan Barış, kazandığı parayla hayalini kurduğu Galatasaray, Milan veya Real Madrid forması ile krampon almayı hedefliyor.

ABLASININ DÜĞÜNÜ İÇİN TAKIM ELBİSE ALMAK İSTİYOR

Barış, ayrıca bu yıl ablasının düğünü için takım elbisesini de kendi kazancıyla almak istiyor. Tatilin son günlerini çalışarak geçiren Barış, hayallerine ulaşmak için azimle çaba harcıyor.

HAYALLERİNİ SIRALADI

Barış Ali Kuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ben istediklerimi almak için biber pazarına gelip çalışıyorum. Biber çekim kartlarını dağıtıyorum. Forma almak istiyorum. Bu yıl ablamın düğünü olacak, onun için takım elbise almak istiyorum. Galatasaray, Milan veya Real Madrid formalarından birini almak istiyorum, bir de krampon. Bu yıl 6'ncı sınıfa geçtim. Anneme çalışmak istediğimi söyledim, akrabalarımız da burada olduğu için izin verdi. Geçen yıl günlük 300 TL kazanıyordum, bu yıl inşallah 500 TL olur.

Biber pazarında çalışarak hayallerine ulaşmaya çalışan Barış’ın azmi, görenlerin takdirini topladı.