Adıyaman'da esnaf tezgahlarını açıyor Depremlerin vurduğu Adıyaman'da birçok esnaf yeniden dükkanlarını açarak satışlara başladı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'da bazı iş yeri sahipleri ve çiğ köfte ustaları, dükkanlarını yeniden açtı.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde tezgahlarının başına geçen ustalar, yöresel ürünlerle hazırladıkları çiğ köfteyi, yardım faaliyetlerinde çalışan gönüllülere de ikram ediyor.

Bazı manav, market ve lokantacılar da uzun aranın ardından dükkanlarını açtı.

Çiğ köfte ustası Bülent Teknikçi, iş yerinin depremde tamamen yıkıldığını ve arkadaşının iş yerinde yeniden çiğ köfte yapmaya başladığını söyledi.

"Umutluyuz, her şey düzelecek"

Yaşadıkları acılara rağmen hayatın devam ettiğini dile getiren Teknikçi, şunları söyledi:

Adıyaman halkı çiğ köftesiz yaşayamaz. Uzun zamandır çiğ köfte hizmeti veremedik. Fırınlar açmaya başladıktan sonra iş yerlerimizi açtık. Sabırlı olmak lazım. İnşallah her şey düzelecek. Çok canlar gitti. Umarım kısa sürede göç edenler geri gelir. Şu an çalışacak personel bulamıyoruz ama umutluyuz, her şey düzelecek.

"Sırtımızı devlete verdik"

Kahta ilçesinde ise manav Gafari Meni, yaşanan bu büyük felaketin üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.

Millet olarak bunun üstesinden geleceklerini vurgulayan Meni, "Burada düşenin dostu var, o da devlet. Allah'a şükür devletimiz yanımızda. Kısa sürede toparlanacağız. Gelecekten umutluyum çünkü sırtımızı devletimize verdik. İnşallah sırtımız yere gelmez." dedi.

"Hayat devam ediyor

Unlu mamuller satışı yapan iş yerinin sahibi Nevzat Başkut da hayatın her şeye rağmen devam ettiğini dile getirdi.

Başkut, devlet yetkililerinin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "İnşallah bundan sonrası iyi olur. Kapalı iş yerlerinin açılmasını istiyoruz. Acılarımız unutulacak gibi değil ama hayat devam ediyor. Herkes işinin başına dönsün. Bu memleket için ayağa yeniden ayağa kalkmamız lazım." ifadelerini kullandı.