Adıyaman'da esnaf tezgahlarını açıyor

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'da bazı iş yeri sahipleri ve çiğ köfte ustaları, dükkanlarını yeniden açtı.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde tezgahlarının başına geçen ustalar, yöresel ürünlerle hazırladıkları çiğ köfteyi, yardım faaliyetlerinde çalışan gönüllülere de ikram ediyor.

Bazı manav, market ve lokantacılar da uzun aranın ardından dükkanlarını açtı.

Çiğ köfte ustası Bülent Teknikçi, iş yerinin depremde tamamen yıkıldığını ve arkadaşının iş yerinde yeniden çiğ köfte yapmaya başladığını söyledi.

Yaşadıkları acılara rağmen hayatın devam ettiğini dile getiren Teknikçi, şunları söyledi:

Adıyaman halkı çiğ köftesiz yaşayamaz. Uzun zamandır çiğ köfte hizmeti veremedik. Fırınlar açmaya başladıktan sonra iş yerlerimizi açtık. Sabırlı olmak lazım. İnşallah her şey düzelecek. Çok canlar gitti. Umarım kısa sürede göç edenler geri gelir. Şu an çalışacak personel bulamıyoruz ama umutluyuz, her şey düzelecek.