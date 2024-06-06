Afrikalı kadınların dudaklarına tabak takmasının nedeni bakın neymiş… Filmlerde, belgesellerde ya da sosyal medyada bir kere bile olsa denk geldiğiniz Afrikalı kadınların dudaklarına tabak takması anlamlandıramadığınız olaylar arasında yer alır. Dudaklarına delikler açarak tabak takmalarını ise onlar için oldukça önemli bir anlamı varmış. İşte, o tabağın anlamı…

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Filmlerde ya da belgesellerde denk geldiğiniz ve herhangi bir çıkarım yapamadığınız durumlar arasında Afrikalı kadınların dudaklarına tabak takmaları ilk sıralarda gelir.

Bu durum sanılanın aksine zevk için yapmanın çok dışında sebeplere dayanıyor. Her ne kadar bizlere oldukça ilginç gözükse de onlar için yapılması gereken durumlar arasında yer alıyor.

Afrika’da sadece kadınlara olan bu gelenek onlar için oldukça önemli bir sebepten dolayı yapılıyor. Bakın Afrikalı kadınların dudaklarına tabak takmasının nedeni neymiş…

Tabağın dudakta ne işi var?

Afrika’nın Mursi kabilesine ait olan garip geleneğe göre kadınların dudakları ne kadar büyük olursa kadının o kadar değerli olacağına inanıldığından kadınlar dudaklarına tabak takarak büyütmeye çalışıyorlar.

Etiyopya’nın Omo Vadisi’nde dünyadan izole bir şekilde yaşayan Mursi kabilesi ilginç gelenekleriyle bilinen bir kabile. Bu kabile de kadınlarının dudaklarına takılan tabaklar, sadece bir güzellik anlayışının ifadesi değil, kabileden geleneksel bir mirasın da simgesi olarak kabul ediliyor.

Mursi kabilesindeki kadınlar, 15-16 yaşlarındayken alt dudaklarını çeneyle birleştiği noktadan kesip genişletiyorlar ve bu genişlemiş alana tıpkı bir aksesuar gibi tabak takıyorlar. Kadınların ergenlik çağına geldiklerinde dudaklarını ve alt dişlerini keserek takmaya başladıkları bu tabaklar, zamanla büyüyerek kabilesel bir statünün göstergesi hâline de geldi.

Estetik olmasa da yapılıyor…

Bizlere göre hiç estetik durmayan bu görüntü oldukça can acıtıcı bir görüntüye sahip. Ancak kabilede oldukça büyük bir öneme sahip olan bu geleneğe göre kız evlendiğinde babasının isteyeceği çeyiz miktarını da belirliyor.

Yani dudağa takılan tabak ne kadar büyük olursa, verilecek sığır da o kadar büyük oluyor. Bu durum ne yazık ki ülkemizdeki ‘başlık parası’ mantığıyla da aynı.