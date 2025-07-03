AJet’ten müjde: Yolcular, Miles&Smiles ödül programından faydalanabilecek

AJet, yolcularına büyük bir müjdeyi duyurdu...

Firma, Türk Hava Yolları ile yeni bir protokol yaptı.

Buna göre de, Miles&Smiles üyeleri AJet uçuşlarından mil kazanabilecek.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla yapılan yurt içi ve yurt dışı tüm bilet alımlarında Miles&Smiles üyesi yolcular, mil ve statü mil kazanabilecek.

ÜYELİK NUMARASI YETERLİ OLACAK

AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınacak biletlerde mil kazanmak için biletleme ve rezervasyon sürecinde yalnızca Miles&Smiles üyelik numarasının eklenmesi yeterli olacak.

İLK ETAPTA ÖDÜL BİLET OLARAK KULLANILABİLECEK

Kazanılan miller, ilk etapta THY'de ödül bilet olarak ve Miles&Smiles program ortaklarında kullanılabilecek. Mil puanların AJet uçuşlarında ödül bilet olarak kullanılabilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Mil puan kazanımıyla ilgili detaylı bilgiye "https://ajet.com/tr/kurumsal/kurallar-ve-kosullar/miles-and-smiles" adresi üzerinden ulaşılabilecek.