Akdeniz'i tahtından etti! Samsun'da deniz sezonu açıldı... Bu yıl şubat ayında hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilen Samsunlu vatandaşlar, soluğu denizde aldı.

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İHA

Samsun, sıcaklıkta Antalya'yı sollamaya başladı.

Karadeniz'in gözde şehirlerinden olan Samsun'da sıcaklık 22 dereceye kadar ulaştı.

Canik ilçesi Doğupark mevkisinde de güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz’in 10 derece olan sularına girenler, doyasıya eğlendi.

Şubat ayında havaların sıcak olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, dakikalarca denizde yüzdü.

Ortalama 600 ile 800 kulaç arası atan, yaz-kış demeden yüzen vatandaşlar, artık bu durumun kendilerinde bir tutku oluşturduğunu ve denize girerek güne motive olarak başladıklarını söyledi.

"Karadeniz'de bu mevsimde böyle havayı bulmak"

Denize giren Ali İlhan, "Gençlik denizdedir. Biz her zaman buradayız. Her sabah 07.30’da denize giriyoruz. Karadeniz’de bu mevsimde böyle havayı bulunca denize girdik. Deniz buz gibi ama hava çok sıcak. Ayrıca sıcakkanlı insanlar burada” dedi.

"Bütün yorgunluğumuzu alıyor"

Denize giren Özdemir Gültekin, “Hava çok sıcak ama deniz çok soğuk. Yine de her şey çok güzel. Bütün hastalıkların bir numaralı ilacıdır bu deniz. Her yıl aynı duyguları yaşıyoruz. Bunu herkese tavsiye ederiz. Bütün yorgunluğumuzu alıyor. Yüzmek en güzel ilaçtır. Biz artık üşümüyoruz. Vücudumuz alıştı. Yıllardır beridir denizlerdeyiz. Burada bir aile gibi olduk” diye konuştu.

"Gün verimli geçiyor"

Denize giren Bekir Arslan, “Bu artık bizde tutku oldu. Yaz-kış 4 mevsim buradaki arkadaşlar denize giriyoruz. Aile gibi de olduk. Bundan vazgeçemeyiz. Denize girdiğimiz zaman kendimizi çok zinde hissediyoruz. O gün gerçekten çok motive oluyoruz ve verimli geçiliyor. İstanbul’daki boğazı geçme yarışmalarına katılarak Samsun’u temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)