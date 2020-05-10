Akşam çayın yanında: Vanilyalı Un Kurabiyesi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sonrasında çayın yanına kıyır kıyır bir kurabiyeye ne dersiniz?

Pastane tezgahlarının aranan lezzeti un kurabiyesinin fırınınızdan yükselen kokusuna teslim olmaya hazır olun. İftara yakın bir saatte pişirmenizde fayda var, bizden söylemesi…

Ağızda dağılan bir kurabiyeye kim hayır diyebilir ki! Üstelik içerisinde vanilya aromasıyla. Evinizde çubuk vanilya yoksa; vanilyalı şeker ya da vanilya esansı kullanabilirsiniz. Ben olayı biraz daha değiştireyim diyorsanız; toz tarçın, toz zencefil, ceviz vs. dilediğiniz her şeyi hamura ekleyip yeni tatlar elde edebilirsiniz. Nefisyemek.com olarak kurabiye tarifi bizden, çay demlemek sizden diyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Vanilyalı Un Kurabiyesi Tarifi VİDEO

KOKUSU TÜM EVİ SARACAK: VANİLYALI UN KURABİYESİ

Kokusuna teslim olacağınız ağızda dağılan kurabiyemizi mutlaka deneyin...

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MALZEMELER

- 120 gr tereyağı

- 1/3 su bardağı pudra şekeri

- 1 + ¼ su bardağı un

- 1 yemek kaşığı buğday nişastası

- 1 adet çubuk vanilya

- 1 çimdik tuz

Üzeri için;

- Pudra şekeri

YAPILIŞI

1. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını boş bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri, tuz, buğday nişastası ve unu ilave edin.

2. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye yarın ve iç kısmındaki çekirdekleri bıçağın uç kısmıyla çıkarıp diğer malzemelere ekleyin.

3. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde yoğurup düz bir zemin üzerine alın ve avuç içiyle hamuru birleştirerek toparlayın.

4. Hamuru 4 eşit parçaya ayırın ve her bir parçayı parmak kalınlığında olacak şekilde rulolar haline getirin. Üzerine çatalla iz verin ve verev şekilde 10' ar cm uzunluğunda bıçakla kesin.

5. Yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz kurabiye hamurlarını önceden ısıttığınız 160°C fırında alt kısmı kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

6. Tepsiyi tel üzerine çıkartın ve oda sıcaklığına gelip sertleşinceye kadar kurabiyeleri oynatmayın.

7. Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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